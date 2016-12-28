全台百萬男「不舉」 原來與體型關係很大

2016-12-28 12:27

〔記者林惠琴／台北報導〕40歲房仲業主管小吳，因為業績壓力大，飲食不正常，加上應酬喝酒，體型日益橫向發展，床上表現也愈來愈差，夫妻關係每況愈下，進一步就醫發現，「硬」不起來的原因竟然是高血脂與肥胖作祟，經過半年飲食與作息調整，成功減肥，搭配治療，總算找回雄風。

林口長庚泌尿科醫師黃世聰表示，門診中經常有30多歲的患者因為勃起功能障礙前來求診，通常主訴都是工作與生活壓力大造成不舉，希望醫師開壯陽藥，但近半數卻不知道其實自己因為缺少運動、飲食沒有節制，有三高問題或心血管疾病，進而造成勃起功能障礙，只要經過減肥，大約5、6成的勃起容易度、持久度，以及整體「性」的滿意度，均可以獲得改善。

黃世聰解釋，肥胖容易引發代謝症侯群或其他共病，而高血糖、高血壓、高血脂均是勃起功能障礙的影響因子，患者會因為血管硬化，陰莖血流速度相對不足，導致陰莖的充血功能較差，加上陰莖血管內皮細胞功能異常減少一氧化氮的釋放，降低對性刺激的血管擴張充血的反應度。

黃世聰強調，身體質量指數（BMI）大於、等於27就是肥胖，因此要維持在標準值內較佳，但若是有生活作息不正常，又抽菸、不愛運動，恐怕仍是改善有限，建議也要一併調整。

黃世聰指出，勃起功能障礙是男性最困擾的疾病，根據保守估計，全台有勃起功能障礙困擾的成年男性超過百萬人，不少人會希望透過壯陽藥改善，但他提醒，民眾應先經醫師專業診斷及處方後再服藥為宜，尤其不能跟治療冠心症的硝酸鹽類藥物同時服用，避免造成血壓過低的副作用。