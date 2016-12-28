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全台百萬男「不舉」 原來與體型關係很大

2016-12-28  12:27

〔記者林惠琴／台北報導〕40歲房仲業主管小吳，因為業績壓力大，飲食不正常，加上應酬喝酒，體型日益橫向發展，床上表現也愈來愈差，夫妻關係每況愈下，進一步就醫發現，「硬」不起來的原因竟然是高血脂與肥胖作祟，經過半年飲食與作息調整，成功減肥，搭配治療，總算找回雄風。

林口長庚泌尿科醫師黃世聰表示，門診中經常有30多歲的患者因為勃起功能障礙前來求診，通常主訴都是工作與生活壓力大造成不舉，希望醫師開壯陽藥，但近半數卻不知道其實自己因為缺少運動、飲食沒有節制，有三高問題或心血管疾病，進而造成勃起功能障礙，只要經過減肥，大約5、6成的勃起容易度、持久度，以及整體「性」的滿意度，均可以獲得改善。

黃世聰解釋，肥胖容易引發代謝症侯群或其他共病，而高血糖、高血壓、高血脂均是勃起功能障礙的影響因子，患者會因為血管硬化，陰莖血流速度相對不足，導致陰莖的充血功能較差，加上陰莖血管內皮細胞功能異常減少一氧化氮的釋放，降低對性刺激的血管擴張充血的反應度。

黃世聰強調，身體質量指數（BMI）大於、等於27就是肥胖，因此要維持在標準值內較佳，但若是有生活作息不正常，又抽菸、不愛運動，恐怕仍是改善有限，建議也要一併調整。

黃世聰指出，勃起功能障礙是男性最困擾的疾病，根據保守估計，全台有勃起功能障礙困擾的成年男性超過百萬人，不少人會希望透過壯陽藥改善，但他提醒，民眾應先經醫師專業診斷及處方後再服藥為宜，尤其不能跟治療冠心症的硝酸鹽類藥物同時服用，避免造成血壓過低的副作用。

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  • 林口長庚泌尿科醫師黃世聰建議勃起功能障礙患者應改善三高疾病找回雄風 。（醫師提供）

    林口長庚泌尿科醫師黃世聰建議勃起功能障礙患者應改善三高疾病找回雄風 。（醫師提供）

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相關關鍵字： 健康醫療 勃起功能障礙 壯陽藥
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