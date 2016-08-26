| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

英國研發「勃起環」 宣稱可堅挺12小時

2016-08-26  19:55

〔即時新聞／綜合報導〕研究指出，多數男性年過40後，性器官勃起的強度及功能容易日漸降低；針對改善40歲至60歲患者的勃起障礙，英國研究團隊歷時5年，研發出一款名為「Stay-Hard」的陰莖套環，號稱只要戴上便可以持續硬挺12個小時，該款套環並可望於2018年由英國國民保健署（NHS）核准發行。

綜合外媒報導，英國德蒙福特大學（De Montfort University）與泌尿科醫師歷時5年，開發出「Stay-Hard」套環，藉由緊束住勃起的性器官，控制血液流動，可以改善男性不舉及早洩等性功能障礙；研究人員指出，該款套環只需要花費約20分鐘配戴，便可連續使用約16小時，但建議不要配戴超過12小時。

「Stay-Hard」套環由彈簧鋼及醫療級熱塑管組成，每組預計售價為英鎊40元（新台幣約1700元），試用者表示，配戴該款套環時並不會感到疼痛，射精後也能繼續保持勃起的狀態；套環製造公司挺拿國際（Tyna International Limited）目前正在向NHS申請第一級醫療器材發行許可，該款套環並可望成為威而鋼、充氣幫浦等治療手段的替代方案，預計將於2018年獲准正式上市。

相關影音請見︰

廣告
  • 英國研究團隊歷時5年，研發出一款陰莖套環，號稱只要戴上便可以持續硬挺12個小時；該款套環可望於2018年上市。（圖擷取自thesun.co.uk）

    英國研究團隊歷時5年，研發出一款陰莖套環，號稱只要戴上便可以持續硬挺12個小時；該款套環可望於2018年上市。（圖擷取自thesun.co.uk）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 勃起功能障礙 英國
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
口水雞拉皮
椰乳布丁水果塔
達人教你挑選酪梨
保鮮膜Q&A
轉寄

標題：英國研發「勃起環」 宣稱可堅挺12小時


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月26日‧星期五‧丙申年七月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.