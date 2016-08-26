英國研發「勃起環」 宣稱可堅挺12小時

2016-08-26 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕研究指出，多數男性年過40後，性器官勃起的強度及功能容易日漸降低；針對改善40歲至60歲患者的勃起障礙，英國研究團隊歷時5年，研發出一款名為「Stay-Hard」的陰莖套環，號稱只要戴上便可以持續硬挺12個小時，該款套環並可望於2018年由英國國民保健署（NHS）核准發行。

綜合外媒報導，英國德蒙福特大學（De Montfort University）與泌尿科醫師歷時5年，開發出「Stay-Hard」套環，藉由緊束住勃起的性器官，控制血液流動，可以改善男性不舉及早洩等性功能障礙；研究人員指出，該款套環只需要花費約20分鐘配戴，便可連續使用約16小時，但建議不要配戴超過12小時。

「Stay-Hard」套環由彈簧鋼及醫療級熱塑管組成，每組預計售價為英鎊40元（新台幣約1700元），試用者表示，配戴該款套環時並不會感到疼痛，射精後也能繼續保持勃起的狀態；套環製造公司挺拿國際（Tyna International Limited）目前正在向NHS申請第一級醫療器材發行許可，該款套環並可望成為威而鋼、充氣幫浦等治療手段的替代方案，預計將於2018年獲准正式上市。

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