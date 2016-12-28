低劑量A酸幫忙 女學生擺脫「痘」花臉
2016-12-28
記者蔡淑媛／台中報導
18歲的蘇梓婷從青春期以來就滿臉青春痘，罹患重度頑固型痤瘡，雙頰佈滿粉刺、膿疱及痘疤，曾尋求中西醫抗痘、敷臉美容擠痘都無效，即使化上大濃妝也遮不住滿臉「痘」花，直到接受第2線藥物，口服A酸並配合外用藥膏治療，終於擺脫「痘花妹」的封號，變身皮膚白皙美眉。
中山醫學大學附設醫院皮膚科醫師鄭人榕說，青春痘是青春期皮脂分泌旺盛、造成毛孔角化、痤瘡桿菌增生，導致皮膚慢性發炎，85%的青少年有青春痘困擾，其中10%至15%為中重度。蘇姓患者不但是超過中度的半張臉都是痘痘，而且是重度的囊腫型痤瘡，之前就醫使用口服和外用抗生素、外用A酸、殺菌劑都無效。
這次改用第2線治痘藥物，以低劑量的口服A酸，使毛孔角化代謝正常，抑制皮脂腺分泌，也間接抑制痤瘡桿菌增生和抗發炎反應，再配合外用A酸、殺菌藥膏和保濕乳液，3個月後痘痘幾乎都消失，共治療7個月，使皮脂腺分泌穩定，現在停藥也不復發。
蘇梓婷昨天自信現身分享經驗表示，只要注意清潔、保濕和防曬，就可以見人，還有人說她長得很像韓劇《步步驚心：麗》的女星「IU」。
鄭人榕說，長青春痘時應停用化妝品，以免刺激皮膚分泌更多物質，一定要適當清潔皮膚、作息正常，少吃升糖與烤、炸、辣食物。
若使用第一線藥物3、4個月無效，或停藥1、2個月就復發時，可考慮第二線藥物。不過，口服低劑量A酸治療青春痘時，須小心副作用會使皮膚容易乾燥，要防光照，同時懷孕不能用此藥，以免影響胎兒生長，一定要在醫師監控下使用，才能早日脫離「痘花」行列。
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