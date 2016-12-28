避免塵蟎引發過敏 應定期清洗床單被套

2016-12-28

記者何宗翰／台中報導

冬天是塵蟎引起過敏的高發季節，近期門診出現3成過敏性鼻炎的患者，大多是因天氣冷不喜歡出門，加上家中寢具沒有定期清洗，讓塵蟎有機可趁，躲藏在有小孔洞縫隙的棉被、地毯中，導致過敏的情形越來越嚴重。醫師提醒，冬季千萬不能忽略除蟎工作，以免家中淪為「蟎蟎的大平台」。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主治醫師陳亮宇表示，近期東北季風增強、早晚溫差大，加上細懸浮微粒經常連日遮蔽天空，許多過敏性鼻炎的患者乾脆躲在屋內，避免遭受空污侵襲，但最近有些病人，明明都躲在室內，但過敏性鼻炎症狀仍然日益嚴重，經門診抽血檢查及理學檢查後發現，患者多半是對塵蟎過敏。

陳亮宇說，塵蟎很容易吸附在棉毛質的衣服、棉被和地毯上，適合的生存溫度為20℃到30℃間，相對溼度60%到80%，建議民眾應從臥室開始解決塵蟎問題，使用抗塵蟎寢具，更要每週使用60℃以上的熱水，清洗床單、枕頭套和毯子，才能有效殺死塵蟎。

陳亮宇提醒，許多家庭為了營造溫馨的氣氛，喜歡使用大量絨布玩偶、大地毯、絨質窗簾、沙發等佈置，因多數人待在臥室的時間最長，應盡量移除臥室內的絨布玩偶，使用方便清洗的小地毯，更換成可清洗材質的窗簾，並使用具有高效濾網的吸塵器，都能有效避免塵蟎生長。