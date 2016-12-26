興航兩岸航線時間帶 恐遭中國收回
2016-12-26
〔記者甘芝萁、陳炳宏／台北報導〕復興航空十一月廿二日起無預警停航，民航局日前已收回原本興航航權，並展開後續航權分配作業。不過對於其遺留下來的兩岸航線，因其原飛航中國機場之時間帶可由相關管理單位收回，未來其他航空公司要承接再飛航恐有變數。
華信接手北─花線 大幅虧損
民航局指出，國內航線部分，原興航執飛的台北─花蓮航線，目前由於花蓮地區交通已以陸運為主，空運需求甚低，華信自十二月一日起短期承接，承載率僅三成多，已大幅虧損；至於其他國內航線，也因淡旺季明顯，及受天候因素影響，經營不易。
兩岸航線部分，民航局指出，雖然興航原飛航上海熱門航線，但興航停飛後，依國際慣例及相關規範，其原飛航中國機場之時間帶可由管理單位收回，且因中國機場相當繁忙，即使未來國籍航空公司獲配兩岸航權，恐也因中國機場時間帶無法取得或時間帶不佳，開航無法預期，致未能有預期的獲利，恐影響承接誘因。
此外，勞動部長郭芳煜昨表示，目前興航信託基金總共有六億元，十一月薪水已用了一億，若再加上資遣費與十二月到一月廿二日的薪水，估算缺口恐有一．五億。勞動部已發函要求興航補足，因興航還有應收帳款與兩架A330飛機要處分，應可解決。
銀行團允設專戶確保員工債權
勞動部已會同金管會與債權銀行開溝通會議，銀行團承諾興航資產處分後，將以專戶確保員工法定債權不足部分；一旦興航欠款達禁止出境最低門檻二千萬，勞動部將依「大量解僱勞工保護法」，對興航董事長林明昇、董事、大股東限制出境。
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