阿里山天文營 228連假賞北斗七星

2019-02-11 13:32

〔記者曾迺強／嘉義報導〕林務局嘉義林管處與嘉義市天文協會，將於2月28至3月1日、3月1至2日辦理2梯次「開春觀星季」天文生態營活動，參加者可在阿里山國家森林遊樂區內小笠原山觀景平台，欣賞北斗七星、春季星座及冬季星座交織羅布的璀璨星空，限額45名，2月14日上午9點起開放報名。

嘉義林管處育樂課長黃秀緞說，冬末初春時節因高山氣溫較低，水氣下降後的夜晚天空清澈，是觀星好時節，春季可見北斗七星及冬、春季星座；此外，2月底是白木蘭、霧社山櫻花、唐實櫻、紫玉蘭與貼梗海棠綻放時節，參與者可將星星與花朵盡收眼底。

2梯次天文生態營活動，第一天白天至阿里山生態教育館、巨木群棧道，夜間搭乘電動遊園車祝山線至小笠原山觀景平台體驗360度無遮蔽的星野。第二天搭阿里山林鐵祝山線觀日火車賞日出，之後漫步水山線鐵道，一探步道最深處的水山巨木秘境。

「開春觀星季」天文生態營將在2月14日上午9點開放報名，2月28至3月1日梯次限額20人、3月1至2日梯次限額25人，可上網查詢活動簡章及報名，諮詢電話：嘉義市天文協會薛淑惠小姐0912340400或05-2787006轉148育樂課江小姐。

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