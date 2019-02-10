忙到沒時間尿？北市公車司機「開到一半」下車解放

2019-02-10 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕過年期間為因應民眾交通需求，許多公車客運都沒有休息，每日照常提供載客服務，台北市一名公車司就疑似車程太久，憋不住尿意，遂在停紅燈時衝下車，在馬路中間「解放」，影片曝光後引發網友熱議，有網友認為司機此舉「很沒水準」，不過也有網友認為，「司機工時長，連吃飯都有問題，還要憋尿真的太辛苦了」。

一名民眾今（10）日在臉書社團「爆料公社」上貼出影片，從畫面中可見，一台公車正停在公車專用道等紅燈，司機卻疑似尿急，跑到公車車尾，並盡量以車身擋住下半部開始尿尿，事後再趕緊跑回座位開車。針對司機的行徑，該位民眾表示，「社會觀感很差，台北市公車司機隨地小便，很沒水準」，引發網友熱議。

不過許多網友則力挺司機，紛紛留言「若不是憋不住誰會隨便小解呢」、「憋著開車更危險」、「將心比心」、「難道要在車上尿給乘客看？」、「公車專用道是要去哪裡借廁所」、「一趟車出去1.5至2小時，甚至更久，看到這影片我只感覺辛苦和心酸」、「年節上班真的很辛苦，體諒一下吧」、「看到真的很難過，司機工時什麼時候才能再縮短些」。

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