國道紅斑馬暖警開道救援 高燒腦麻兒獲醫治

2019-02-10 13:43

［記者洪美秀／新竹報導］國道紅斑馬開道神救援！國道警察竹林分隊警員徐慶年、陳俊榮，9日晚間執行巡邏勤務時，在國道三號南向76公里關西服務區大型車停車場內，發現有自小客車張姓駕駛人神情焦急，得知是其腦麻兒突然發高燒，且燒到42度，急需救醫，但因國道塞車，正苦愁不知該如何，兩名員警立即開道護送救醫，讓腦麻兒的家人在25分鍾內就抵達林口長庚醫院救治。

國道警察表示，當時張姓駕駛人急得快流眼淚，因為他的19歲腦麻兒子已高燒到42度，急須立即就醫救治，因此從苗栗後龍北上要到林口長庚醫院，但沿途因返鄉車潮被堵住，幾乎是走走停停，又擔心兒子高燒可能有生命危險，於是停靠在關西服務區內，尋求警方協助。

國道警察員警獲悉張姓駕駛人的需求後，經通報勤指中心，由其開道引導前往林口長庚醫院救治，47公里的車程，僅花25分就抵達林口長庚醫院，經醫師診斷，腦麻兒須緊急住院治療，也因紅斑馬的開道引導協助，才讓腦麻兒獲得醫治，暖警開道護送就醫，讓腦麻兒家屬感動不已。

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