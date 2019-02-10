疲勞航班訴求突變 工會解釋：要加入值勤時間

2019-02-10 11:52

〔記者陳宜加／台北報導〕華航機師罷工進入第三天，昨天交通部主導勞資首度正面交鋒談判，卻因工會臨時更改訴求而卡關，工會將「8小時航班改派3人」改為7小時，但理事長李信燕今天堅稱，工會一開始就是訴求「飛航值勤時間」，而非單純「飛航時間」。

李信燕表示，昨晚經過6小時討論，癥結點在於飛航時間與飛航值勤時間的差異，例如台北到香港來回航班，機師值勤前必須有1.5小時準備時間，例如8點半報到準備、10點起飛，抵達香港地停1小時，來回總計飛航約4小時，但加上值勤達6.5小時。計算工時必須包含準備時間，甚至包含落地報離時間，是機師工作特性。

李信燕堅稱，飛航值勤時間8小時是一開始的訴求，同樣工作由2個人、3個人或4個人做，越多人工作負荷當然越輕鬆。工會主張8小時航班改3人、12小時改4人派遣，由於華航堅持用飛航時間計算，因許多航班地停時間更長，等於延長值勤時間但飛航時間沒有增加。

李信燕說，工會已退讓，配套修改成飛航時間7小時對案，但公司堅持8小時以上，當時公司回覆增加人力，無法負荷，但日前華航幹部協商明確提到，人力仍有餘裕，當時工會便質疑，為什麼不能調整人力派遣，經過了解，發現部分機隊人力寬鬆、部分機隊緊繃。

她進一步解釋，飛航值勤時間8小時，工會退讓改為飛航時間7小時，等於飛航值勤時間增加為9.5小時，若與原訴求計算，工會已經退讓，訴求時數才會做調整；而長榮航空哈爾濱航班飛航時間7小時已經3人派遣。

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