逛愛河燈會注意 部分路段交管12天

2019-02-09 23:12

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄愛河燈會今天（9日）起至20日在愛河兩岸（高雄橋至七賢橋）登場，為期12天，今年以「金銀河」意象結合生肖「豬」，打造各式創意燈飾，點亮愛河兩岸，同時推出「霹靂布袋戲」、「明華園歌仔戲」、「藍寶石歌廳秀」、「復古市集」等活動，轄區新興分局於活動期間每天17點至23點進行交通管制，加強各重要路口進行交通疏導，並彈性交通號誌控燈。

警方規劃周邊交通管制如下：

一、復古市集攤位區在2月7日0點至2月21日6點，全時段前金區河東路（中正路─七賢路）全線車道禁止車輛通行及停放、立德棒球場南側路外停車場禁止車輛停放、旺盛街南側路邊停車格禁止車輛停放。

二、燈會開幕活動2月9日1點時30分至21點30分，河東路與民生二路口架設舞台舉行開幕儀式，現場邀請安心亞等藝人歌舞表演，新興分局規劃活動舞台搭設期間 （2月8日9時起）河東路（大同二路─光復三街）、民生二路（河東路─市中一路）實施交通管制；開幕表演活動期間（2月9日17點起）封閉旺盛街至五福三路間河東路段，以及旺盛街至五福三路間之市中一路往西通往河東路間之東西向各路段，實施燈區全面交通管制。

三、燈會期間每天17點至23點，封閉管制旺盛街至五福三路間河東路段（愛河東岸），以及旺盛街至五福三路間的市中一路往西通往河東路間的東西向各路段，劃為行人徒步區。

四、配合燈會系列活動「明華園歌仔戲」、「藍寶石歌廳秀」舞台搭設需要，將在2月16日6點至2月18日6點，在前金區河東路（國民街─光復三街）、民生二路（市中一路─河東路）禁止車輛通行及停放；2月19日6點至2月21日6時，前金區河東路（中正四路─民生二路）禁止車輛通行及停放。

新興警分局交通組指出，愛河燈會管制區在活動期間將全面管制車輛進入，但區域內住戶與國賓飯店車輛，比照往年燈會管制模式，彈性開放進出。

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