北中南旅行公會說重話 聯合聲明譴責機師突襲式罷工

2019-02-08 17:17

〔記者黃良傑／高雄報導〕針對華航機師工會於今天凌晨幾乎無預警宣布罷工，影響旅客、旅行社權益甚鉅，包括台北、台中、高雄三都旅行商業同業公會今午發表四點聯合聲明，強烈譴責突襲式罷工手法，呼籲機師工會不要把消費者當作勞資談判籌碼。

聯合聲明由台北市旅行商業同業公會理事長吳志健、台中市旅行商業同業公會理事長張進丁、高雄市旅行商業同業公會 理事長吳盈良聯合署名發表。

聲明指出華航機師的罷飛，目前已影響華航飛往美國、日本、香港及東南亞各地等28航班取消，對春節期間出國及返國的民眾造成極大不便，更衍生滯留國外種種後續的問題，台北市、台中市、高雄市旅行公會對此深表遺憾並共同表達以下立場。

聲明全文如下：

一、本會雖認同勞工爭取權益的努力，但必須強烈譴責突襲式的罷工手法，尤其選在春節期間發動罷工浪費龐大的社會成本，桃園機師工會應該事先預告，讓社會大眾有所因應。

二、中華航空公司身為指標性的社會企業，應善盡其社會責任，對於本次罷工造成旅客及團體退票、住宿、餐食及地面交通，以及延後出發、滯留外地、轉搭他航等衍生性費用，航空公司應該全權負責並提出妥善的補償辦法。

三、本會將全力協助會員處理相關問題，期能儘量減少旅遊糾紛的發生，以保障消費者及業者權益，但基於大眾運輸影響層面巨大，呼籲政府應積極介入處理，促成本次罷工及早落幕，對國人的影響才能降至最低。

四、航空公司罷工不可歸責於旅行業，旅行社願善盡協助義務安排旅客返台，但針對主管機關要求旅行社負擔旅客因罷工所生滯留國外費用，本會無法認同，期望主管機關勿過度解釋契約條文並協助業者處理問題，俾讓滯留國外旅客能夠順利返台，若無善意回應，本會將聯合全台旅行業者陳情抗爭。

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