台中三井outlet人車爆棚 連男廁都大排長龍

2019-02-07 16:17

〔記者張軒哲／台中報導〕去年底甫開幕的台中三井outlet，過年期間人潮和車潮爆棚，從5日大年初一起每日停進約2萬輛車，今日停車場依舊一位難求，包括台中港旅客中心、台灣大道、臨港路路肩皆停放車輛，outlet滿是人潮，公車站牌跟各美食櫃位大排長龍，連一樓男廁要小便的顧客也排到廁所外的長廊，洋溢過年人擠人氛圍。

台中三井OUTLET PARK主打台灣首座海港型購物中心，規劃有國際精品、日系、運動及休閒、娛樂等170家店舖，地標是高約60米高的海港景觀摩天輪，將港畔景觀盡收眼底，成功串連起附近觀光遊憩資源，周邊景點高美濕地與梧棲漁港人潮明顯增加，開幕2個多月來，業績長紅，過年期間如預料中，出現大批人潮。

從初一起台中市天氣晴朗，吸引民眾逛街購物，由於停車位爆滿，許多車輛停放周邊道路，不少人甚至從停車處徒步半小時才能走到outlet。來自苗栗縣苑裡鎮的洪先生說，今天天氣溫暖，一家人開車從西濱到梧棲想逛三井，但居然找不到停車位，只好改至梧棲漁港逛逛，擇日再來逛三井。

由於outlet停車場爆滿，就算想進場也要花費一段時間排車陣，緊鄰的台中港旅客中心停車場都停滿，許多轎車違規占用大車格，甚至停在公車專用道旁，台中港警方也到場開罰單。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/