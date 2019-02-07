高溫可達31度！今晴時多雲擴散差 西半部空污易累積

2019-02-07 12:31

〔記者吳柏軒／台北報導〕今大年初三，氣象局預報各地白天都是晴時多雲，降雨機率最高20％，最高溫可達攝氏31度，但環保署提醒，風速偏低影響，西半部水平擴散條件較差，污染物易累積，雲嘉南空品區局部地區可能達紅色警示等級。

氣象局預測白天天氣，全台各地皆晴時多雲，桃園以北降雨機率20％，氣溫約16到29度；中彰投等地區降雨機率0％，氣溫約16到30度；雲嘉南高屏等地區降雨機率0％，氣溫約17到31度；宜花東地區降雨機率20％，氣溫約18到29度；離島地區降雨機率10％，氣溫13到26度。

氣象局報告，今日至明晨在台灣西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，今晚起台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）地區及金門、澎湖、馬祖沿海、空曠地區易有8至9級強陣風。

環保署亦在上午發布空氣品質預報，指出今日各地以多雲到晴的弱綜觀天氣型態為主，西半部地區擴散條件較差，風速偏弱，污染物易累積；但空品受氣象條件影響大，仍有較大不確定性。

環保署預估，今空品預報良好地區在花東；空品普通地區在北部、宜蘭、馬祖、澎湖等；空品對敏感族群不健康（橘色）地區在竹苗、中部、雲嘉南、高屏等；空品對所有族群不健康（紅色）地區在金門。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/