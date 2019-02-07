小英連4年參拜福安宮、吃海鮮：歡迎感受總統故鄉的溫暖

2019-02-07 12:18

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕小英總統今年依慣例返回屏東故鄉廟宇參拜，也是連續4年都到福安宮參拜，前一晚就住在恆春半島的小英總統，除了先到漁港大啖美食推薦雨來菇，致詞也強調正是到屏東旅遊的時候，有好吃的東西，有漂亮景觀、溫暖人情，歡迎大家來享受一下總統故鄉的溫暖。

她強調，來年行政團隊會更加打拚，團隊更加接近人民，讓執政有感，立法院會更奮發，通過更多利民法案，希望國家能持續進步經濟持續進步，生活可以更好，社會可以更和諧。

早上六點就到福安宮搶得第一位的東港阮先生開心表示，過年來福安宮走春，開心搶到第一位，非常支持小英總統，很開心拿到新年福袋。

結束福安宮參拜後，小英總統前往老家楓港德隆宮參拜發福袋，當地鄉親們大喊「總統加油」，小英總統也直呼「感受到故鄉的溫暖，屏東人的溫暖！」

小英總統昨深夜就在臉書發文力挺恆春半島旅遊，她臉書提到「 ⚠️注意，這是一篇宵夜文⚠️

屏東有兩味，海味和人情味

走完一天行程，今天我回屏東家鄉住一晚。晚上八點多回到這裡還沒吃飯，潘孟安縣長就揪我來小漁港吃晚餐。

這裡有最在地、最新鮮的食材，更有國境之南的溫暖。我們在露天的廟埕吃飯，整個小漁港的鄉親都跑來打招呼，這就是我們屏東的人情味啦！

萬惡的宵夜時刻，推薦一道恆春半島的特色料理給大家，叫「清炒雨來菇」。在地鄉親稱雨來菇是「情人的眼淚」，搭配蔥蒜和炒蛋，清爽的海味在口中，這是我最想念的屏東。

#不用加洋蔥也會流淚

#屏東我家鄉

#今年的台灣燈會在屏東」

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