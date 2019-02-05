獨家》華航勞資爭議無解？機師工會今首次罷工演練

2019-02-05 17:43

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年過年前夕，桃園市機師職業工會宣布將重啟罷工，且不排除在春節期間，今日下午5點進行首次罷工演練。機師工會理事長李信燕強調，工會跟華航資方或是何董事長，已經沒有誠信基礎，兩方不可能單獨去談，除非有第三方具公信的單位來主持大局，否則工會是不會跟華航協商；另外，機師工會剛才已進行第一次罷工演練行動，要會員24小時內回傳「檢定證」或「護照」照片給秘書處，李信燕表示，第一時間已有許多會員有回覆，接下來就是看24小時內，會員的回應狀況。

對於華航的勞資爭議，交通部長林佳龍上午表示，已請華航就機師工會訴求展開勞資協商，如果能坐下來談，就有機會能夠產生交集或成果，對話是解決事情的開始，相信目前雙方主張，應該能夠凝聚共識。

林佳龍呼籲華航管理階層跟工會代表，在處理勞資爭議時，都能以旅客權益及國人飛安為最優先考慮，盡快讓事件圓滿落幕；特別是春節期間，國人都希望交通暢順，相信每一位乘客都有重要行程，別讓旅客處於行程恐受影響的不安之中。

華航表示，有持續與工會傳達希望再談的訊息，但不論是透過傳信息、打電話，不是每次都能找到人，若機師工會這段時間都不願意談，那2月21日還是有既定協商會議，工會想要的話，也可以在既定會議上繼續來談。

對於喊話機師工會不是很領情，今日下午5點已發動首次罷工演練，傳送手機訊息給每位會員，請會員在24小時內，利用line生活圈或是email方式，回傳檢定證或護照的照片給秘書處，後續靜候工會進一步的通知，必要時配合演習行動。機師工會表示，演練是為了掌握會員的行動力與參與度。

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