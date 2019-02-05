竹南龍鳳宮「祈福龜」 北市生技公司50萬祈回大龜王

2019-02-05 16:07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南后厝龍鳳宮「祈福龜」活動今天展開，廟方打造約100隻的金錢龜，首日就被信眾祈回九成，其中3隻「大尾的」，更是一早就被祈求一空；連續多年參與的台北市一家生技公司，以50萬元把「大龜王」祈回，庇佑來年生意興隆、賺大錢。

后厝龍鳳宮不只大媽祖聞名，廟方「祈福龜」活動，迄今近200年歷史，是新春重頭戲；廟埕於大年初一起到元宵，就會擺上各式大小的金錢龜，供信眾祈求。

信眾選定想要的「金錢龜」後，從底價起向媽祖祈求，擲聖筊一次就可以帶回家，若沒有聖筊，就須再加碼擲筊，直到媽祖同意；一旦金錢龜「名花有主」，廟方則會把原本朝向大殿的龜首轉向朝外，擺放至元宵後，由祈得者帶回。

廟方今年準備約100隻的金錢龜，於今天活動首日就被信眾祈回9成，包括廟方3隻大金錢龜，也一早就被3家公司企業祈走。

廟方透露，今年大龜王，由北市一家生技公司以50萬元祈回；這家生技公司連續多年都前往祈福龜，祈求的「一年比一年大尾」，也代表媽祖庇佑該公司年年賺大錢。

廟方於早年農村社會，採麵粉或糕餅製成「麵龜」，讓信徒祈回分食保平安，時代變遷，麵龜改成以罐頭、飲料、麵條、白米等製成的「平安龜」；近年來，則以新台幣或美金、人民幣等製成的「金錢龜」，「龜」代表長壽，金錢龜有錢幣或紙鈔覆蓋，象徵「財運廣進、源源不絕」，深受生意人喜愛。

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