連刮18張中15張！桃園新婚男幸運刮中100萬

2019-02-05 15:10

〔記者李容萍／桃園報導〕俗諺：「娶某前，生子後」的運氣最好，此話不假。桃園市一名28歲新婚夫小年夜到桃園區「鴻福鑫彩券行」小試身手，並買下一本「2000萬超級紅包」，結果一本18張狂中15張，更幸運的是，還刮中100萬。

鴻福鑫彩券行（桃園區延平路）負責人、也是桃園市彩券經銷人員職業工會理事長呂一郎表示，這位才新婚的28歲男性上班族，每年春節都會到店裡買過年限定版刮刮樂，由於今年的「2000萬超級紅包」首推賓士轎車加200萬現金這個獎項，男生與家人商量後，決定直接買一本來試試手氣。

呂一郎說，傳統習俗中，剛娶妻生子的人，手氣通常都很旺，家人一致決定讓他來挑選，沒想到竟然刮中100萬，「一刮開的時候家人都不敢置信，還確認了好幾遍，把0數對了好幾次，確定真的是100萬」，而且所購買的這一本18張刮刮樂，除了3張沒中獎，其他15張都中獎，除了100萬那張，其餘的中獎金額加起來，也有3萬之多，讓其他顧客都讚嘆「果然新婚運氣超級旺。」

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