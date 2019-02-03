中市大里溪高灘地停辦花海活動 市議員及里長要求恢復

2019-02-03 13:11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市大里區大里溪高灘地每年春節前後都會出現波斯菊、油菜花等一片「花海」，但因去年6月市府水利局在評估投資效益及經費編列等因素後，決定停辨，今年花海不復見，且野草叢生，市議員李天生強調，這項工程花費不多，不該輕易中斷，讓大里市民少了一處春節期間踏青、遊憩的好去處，要求市府要重新恢復。

市府水利局副局長馬名謙表示，大里溪高灘地綠美化工程，是由河川砂石採掘標售回饋金支付，每年約300萬元，已經連續辦理3年，但因為屬於一次性活動，加上經費來源並不穩定，加上安全性問題，因此去年6月經評估後決定停止。

市議員李天生今天表示，他接獲民眾投訴，以往春節期間，市府都在大里溪大里橋至立善橋之間河段高灘地營造大面積花海，遍植波斯菊、油菜花，去年配合西洋情人節，還設置情人橋、愛心意象及風車等裝置藝術，吸引不少民眾前往賞花、拍照、打卡，不過今年卻未續辦，現場雜草叢生，和以往花團錦簇的景象，形同天壤之別

李天生表示，大里人口眾多，公園綠地面積嚴重不足，有了大里溪高灘地花海，成為地方的一項特色，如今卻突然叫停，地方民眾抱怨連連，他將爭取明年度恢復辦理，確保大里市民的「小確幸」。

大里仁化里里長陳宗興表示，每年舉辦時，都動員社區發展協會、環保義工、守望相助隊員到場協助清掃環境，指揮交通，加上花海地點適中，停車方便，去年曾經吸引9萬人次造訪，獲得好評，市府還答應啟動水岸環境認養計畫，補助社區經費認養河岸高灘地，地方並希望將綠美化工程，擴大至頭汴坑溪、草湖溪、旱溪等流域，想不到卻突然叫停，希望市府能重新恢復。

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