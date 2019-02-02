過年迎新春 嘉義市「香菇頭」樹好吸睛

2019-02-02 12:55

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市中央噴水池旁榕樹及林森路、博愛路兩旁所植栽榕樹，近日疑嘉義市政府環保局將樹型修剪成半圓，壯碩美麗，路過的人嘖嘖稱奇，還有人看到直說「好像香菇頭」，形成新春景觀特色及嘉義市地標。

嘉義市環境保護局表示，中央噴水池旁的榕樹已種植數十年，圓周直徑5公尺左右，覆蓋樹高約4公尺，1年大約修剪3至4次，每次修剪時，都吸引市民好奇探問，如何能修剪成這麼大的造型，有的說像綠色鋼盔，有的說像香菇，有的說像雨傘，個人欣賞角度不同，敘述形狀不一，還曾有人想要學習如何才能將樹修剪成「香菇頭」。

環保局指出，修剪時必須以高空作業車架高，由經驗老到清潔隊隊員修剪，依不同角度修剪，遠觀近看都要，避免偏失，否則無法成圓弧形，修剪完後依例循圓周檢視一番，再做修正，達到盡美的要求。剛修剪完從旁可透視內部枝芽，上面薄葉覆蓋，像是鏤空雕刻的藝術品。

環保局長蕭令宜表示，林森路及博愛路段整排榕樹也修剪成一樣造型，尤其林森路段成排榕樹緊鄰阿里山鐵道車庫園區，沿路有鐵道、火車、原木柵欄及藝術圖騰浮雕等，相互襯托。

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