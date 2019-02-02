台東世界名畫彩繪牆成打卡熱點 網美示範拍美照

2019-02-02 09:37

［記者張存薇／台東報導］台東軍人服務站、台東女中合作彩繪陋巷牆面，《創世紀》、《芭蕾舞者》等世界名畫吸引民眾朝聖，網美楊雅然、楊雅涵姊妹花趁著今天一早還沒太多遊客，火力全開盡情拍美照，也呼籲大家到台東旅遊，一定不能錯過這個最新打卡熱點！

位在台東市更生路43巷的彩繪牆1月底才完工，東女美術班學生及畢業校友合作完成的各幅名畫、古蹟遺址、海底世界及陸海空軍、憲兵公仔，讓陋巷煥然一新，軍人服務站長曾仁政說，這一星期每天都有1、200人拍照、打卡，現在開始放9天連假、預估人潮會更多，而一旁的國軍英雄館也將自2月10日至3月31日推出打卡拍照住宿優惠的活動。

楊雅然、楊雅涵趁著春節連假回到故鄉台東，特別一早到現場朝聖，楊雅然說，得知是東女學妹的創作，覺得很驕傲，也真的很漂亮，楊雅涵指出，一般彩繪牆都是知名卡通人物為主題，這片彩繪牆卻是世界名畫、世界古蹟等，很有藝術氛圍，也很與眾不同。

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