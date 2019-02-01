何文高畫與詩個展 春節國父紀念館展出

2019-02-01 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕現任新竹市湖畔畫會理事長何文高從事教職28年，50歲退休後，開始「走到哪，畫到哪」，風景、人物與動物都成了她筆下的素材。國父紀念館在1月30日至2月10日，推出「線面之間–何文高畫與詩個展」，何文高也會在3樓德明藝廊親自導覽作品。

「繪畫可以寄託情感與展現生命的意義，透過詩體的簡鍊文字，更能深沈的表達出來。」出生於高雄，從小即對繪畫有濃厚的興趣的何文高，曾任高中國文教師28年，50歲退休後，開始中西畫並進的學習，西畫從人體碳筆，到水彩、粉彩、油畫，多方浸染。

2006年至2013年之間，何文高陸續獲得美展的水彩類、油畫類、書法類獎項，這些獎項對何文高而言都是莫大的肯定與鼓勵。何文高繪畫的個展中，除展出畫作之外，同時也展出新詩作品，詩是根據畫意而寫，在多達9次的個展中，詩與畫相輔相成，相互輝映。

2018年1月何文高將所畫的粉彩作品，結集成書，書中有畫有詩，並寫成書法，翻譯成英文，書名就定為《粉彩世界》如今已經付梓。此次在國父紀念館的個展，有書法的線條，也有油畫的塊面，所以展名定為「線面之間–何文高畫與詩個展」；108年1月30日至2月10日的展出期間，每日下午2點30分至5點30分，何文高皆會在3樓德明藝廊親自導覽作品。

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