講不聽！2遊客走阿里山林鐵鐵道被抓到 當心罰5萬

2019-02-01 17:27

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣阿里山林業鐵路已通行至十字路站，但阿里山林業鐵路及文化資產管理處最近發現，有民眾在多林至十字路段行走鐵路，因而受傷，今天（2月1日）會同警方聯合稽查，發現2名遊客違規行走鐵路，開出勸導單，林鐵處呼籲民眾不要行走鐵路，確保行車與自身安全。

今年1月1日起，阿里山林鐵每日正班車延長行駛路線至十字路站，同時增設禁止行走鐵路告示牌，函請相關登山團體勿再舉辦行走鐵路活動，也請站務人員及在地社區協助向旅客宣導，但仍有部分登山團體不聽勸導。

林鐵處今天聯合當地警力宣導及查緝，在林鐵51.1公里第45號橋梁西口發現2名遊客由多林站往十字路站方向違規行走鐵路，遊客聲稱，他們不熟悉規定，並非有意擅闖鐵路，考量遊客態度配合，林鐵處開立勸導單，說明鐵路法第57條第2項規定行人不得在鐵路路線、橋樑、隧道內通行，違反者將依同法第70條處罰1至5萬元。

阿里山林業鐵路今年起每日定期列車1、2車次及例假日列車（3、6車次）阿里山號延長營運至十字路站，原週六、日中興號列車（311、312車次）變更行駛至奮起湖。

春節列車有異動

為疏運春節期間旅遊人潮，本線（嘉義至奮起湖間）2月6日（初二）至2月8日（初四）3天，加開中興號非對號列車311次（嘉義站08:30開）、312次（奮起湖站14:30開）。本線2月2日至2月3日共計2天，停開中興號非對號列車311次（嘉義站08:30開）、312次（奮起湖站14:30開）；2月4日（除夕）停開阿里山號對號列車3次（嘉義站09:30開）、6次（十字路站13:00開），查詢及訂票可上網「阿里山林業鐵路網路訂票系統」。

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