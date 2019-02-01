27歲自閉畫家 4年繪出15米長綺麗「海洋世界」

2019-02-01 16:04

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市文化局邀請多寶格藝術發展協會即日起在永和美麗永安活館展出「初心：各異其趣」多寶學堂青年畫家聯展，創作者為15位泛自閉症青少年畫家，其中27歲的駱怡初，以4年的時間在15米的畫紙上，畫出她心目中多彩多姿的海洋世界，各式各樣的海洋生物帶來美麗、令人嚮往的海洋生態奇觀，展出時間即日起至3月3日。

多寶格藝術發展協會為導演林正盛和妻子韓淑華，於2015年邀請國內各領域人士為「泛自閉症青少年」共同發起成立的公益機構，多寶學堂提供這群孩子離開學校後，一個繼續藝術創作的空間，林正盛說，他不拍電影時，喜歡待在多寶學堂，看這群孩子畫畫，因為他們看待這個世界的方式與眾不同，天馬行空的想像力令他驚艷不已。

這次在美麗永安生活館共展出50幅平面繪畫作品，每件作品各異其趣，筆觸強烈、用色鮮明，43歲的陳樹緯創作多年，喜歡用大面積幾何圖形色彩呈現出平衡簡潔的美感，他的作品「大富翁」，以乾淨俐落的三角形色塊堆疊，營造出萬花筒世界的奇幻景象。

27歲的駱怡初，喜歡描繪大自然的生物，用簡單的硬筆就可以畫出生氣盎然的世界，她從國小畢業到整個國中時期，用心創作出長達15米的畫作「海洋世界」，細細描繪所有她曾經見過的海洋生物，令人讚嘆。

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