高屏溪疏濬今天起出料 穩定砂石價格

2019-02-01 14:43

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高屏溪攔河堰為大高雄地區民生用水主要來源，時值枯水期，水利署南區水資源局把握疏濬最佳時機，不僅穩定取水，今天起出料供應市場砂石需求，穩定高屏地區砂石售價。

南水局自2012年底起，利用每年枯水期辦理高屏溪攔河堰區疏濬工作，去年年疏濬總量為131萬立方公尺，今年疏濬目標量上看200萬立方公尺。

南水局指出，去年汛期降雨較少，目前高屏溪流量較歷年同期平均值為低，南水局除密切注意大高雄地區供水情勢外，同時更積極加強疏濬工作，去年11月即辦理疏濬工程整備作業，於今年1月上旬高屏堰左岸疏濬工程開放廠商進場提料，截至1月31日疏濬數量已達18萬立方公尺。

高屏堰右岸疏濬工程亦於今天起開始出料，可再提升砂石市場供給量，以穩定高屏地區砂石售價。

南區水資源局局長連上堯表示，時值枯水期，呼籲全民珍惜水資源、節約用水，南水局亦會加強疏濬，努力達成全年疏濬目標，在提升疏濬量同時也會加強道路環境清潔及抑制揚塵，將影響層面降至最低。

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