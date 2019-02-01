睽違13年再主持縣府團拜 賴峰偉領唱澎湖頌加碼30個紅包

2019-02-01 14:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府綠地變藍天，睽違13年後賴峰偉再次主持新春團拜，不僅現場帶領縣府同仁教唱「澎湖頌」，更大手筆加碼30個千元紅包提供縣府員工摸彩，縣長夫人郭美珍也全程參加，並分發糖果餅乾給表演小朋友。

今年澎湖縣政府新春團拜展現新氣象，先由縣長賴峰偉賢伉儷向縣府同仁拜年，隨後開場賴峰偉用了20分鐘，現場教導縣府員工學唱「澎湖頌」，並不時走入員工群之中，與員工們一起高聲唱和，顯示賴峰偉相當重視澎湖頌，認為歌詞涵義代表澎湖人三點水精神及風土民情，因此積極推廣。

隨後由明圓幼兒園、明穗幼兒園小朋友，分別串場表演「恭禧恭禧」、「阿爸牽水牛」及「金豬歡喜接財神」等3首曲目，載歌載舞的演出帶動現場熱鬧氣氛，賴峰偉賢伉儷分別致贈「豬事如意」香火袋及餅乾給小朋友們，並親切與小朋友們合影留念，倡言教育治縣的賴峰偉，將今年定為教育年，對於國家未來主人翁的教育政策相當重視。

壓軸戲就是摸彩，由一級主管、參議輪番上台抽出幸運得主，獎品包括咖啡機、電暖器、腳踏車及微波爐等大獎，主任秘書、副縣長及縣長獎都是電視機，由於獎品僧多粥少，賴峰偉現場立即加碼30個千元紅包獎，引發縣府同仁陣陣歡呼，今年新春團拜在加碼獎抽完後圓滿結束。

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