傻眼！買好市多麵包 發現被撕一塊偷吃掉

2019-02-01 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕想吃不會買嗎？有網友在美式賣場好市多看到架上的麵包，包裝竟被撕開，裡面的麵包也缺了一部分，明顯是有人偷吃，網友看了不禁直呼，「也太扯了吧！」

這名網友在臉書社團「爆怨公社」貼出照片透露，他到好市多買東西，逛到麵包區時，竟發現架上有麵包被惡意偷吃，可以看到照片中，麵包的塑膠包裝中間被撕開一個洞，裡面的麵包也缺了一部分，看起來很明顯是被人徒手撕開並偷吃裡面的麵包，誇張景象讓原PO看了超傻眼。

網友看了紛紛回應，「素質真差」、「幹這種事的人真的很爛欸 ，想吃是不會買回去嗎」、「真希望看到監視器都是哪些人在做怪」、「挖的人是有多餓」。

不過其實這不是個案，不少網友早已見怪不怪，「滿常見的...總會有人這麼沒水準...好心點請店員來處理吧」、「曾經看見各種商品被偷吃阿！熟食也是無一倖免，只能說這素質真的不行」、「不意外，之前去買烤雞，就發現有一隻烤雞的部分肉被扒下來吃了」、「Costco買東西，曾幾何時，我都會檢查再檢查，就怕買到這類型的『瑕疵品』」。

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