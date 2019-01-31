不要卡住彰化未來！100在地青年連署 籲理性討論風電發展

2019-01-31 21:14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕為了彰化更美好的未來，彰化縣有100位彰化青年連署，強調不分藍綠都要放下成見，理性討論離岸風電發展，並確保離岸風電產業鏈於彰化生根茁壯，不要因為「卡關」就讓彰化青年錯失返鄉工作的大好機會！

連署人之一的台中教育大學學生議會議長許閔凱表示，這是一群長期關心地方永續發展的年輕人，從反國光石化到反台化，用行動來守護生長的土地，這次看到離岸風電「卡關」，決定一起站出來，發出年輕人的聲音。

許閔凱表示，他是伸港人，從小就在台中火力發電廠下風處生活，窗戶很容易就有煤灰，這是伸港人的日常，如今有比較乾淨的再生能源，有機會可以來取代高污染的發電方式，又可以創造產業鏈讓青年可以返鄉工作，不要因為政治的成見，卡住了風電，卡住了彰化的未來，也卡住了彰化年輕人返鄉工作的可能性。

連署書裡提到，以往彰化人都必須在經濟發展和環境污染之間二選一，其實，彰化縣有很好的製造產業基礎，只是欠缺升級轉型的刺激而面臨瓶頸。現在我們有新的機會，就是搭上風電產業鏈的機會，這將可以讓環境可以永續；彰化子弟就算選擇回鄉工作，領到的薪水也足以撐起有品質的生活。

縣府經濟暨綠能發展處代處長劉玉平表示，縣府關心的是全體縣民的利益必須被公平對待，以及因開發所引起的環境資源的保育要有具體的作法，特別是因此受損害、犧牲的漁民權益要被妥善的照顧。

劉玉平說，中央強調的產業在地化，不論是技術研發、教育扎根和輔導在地企業，中央要有具體的計畫，落實核心技術移轉與在地廠商和青年朋友的參與。希望中央在離岸風電相關的配套措施上能完整，不要只在乎躉購價格。

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