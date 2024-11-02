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原來您的腳長這樣！ 雲林千人洗腳場面感人

雲林縣復健青年協進會千人孝親洗腳活動，不少子女、孫子為長輩洗腳，場面溫馨感人。（記者黃淑莉攝）

雲林縣復健青年協進會千人孝親洗腳活動，不少子女、孫子為長輩洗腳，場面溫馨感人。（記者黃淑莉攝）

2024/11/02 14:32

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣復健青年協進會今（2）日在斗六膨鼠森林公園旁舉辦孝親洗腳活動，有子女、孫子、孫甥女等為小兒痲痺長輩洗腳，身心障礙者為父母洗腳，就讀國小的女孩小心翼翼幫小兒麻痺的舅舅洗腳說，「原來您的腳長這樣」！活動吸引近千人參加，場面感人。

孝親洗腳活動，先由晚輩奉茶給長輩，讓他們可以舒適享受洗腳，接著幫長輩褪下支架、鐵鞋或脫掉鞋襪，再把雙腳輕輕放置裝水的臉盆裡，邊洗邊按摩，最後再用毛巾擦乾把鞋子穿好。

讀小六、小四的兄弟分別幫坐輪椅的爺爺、奶奶洗腳，阿公開心說，「很幸福」；還有爸爸帶著兒子一起幫阿嬤洗腳，小孫子洗得十分認真。

復健青年協進會總幹事林金順指出，協會成立40年，初期成員以小兒麻痺及肢體障礙為主，後來服務對象擴大為身心障礙者，孝親洗腳活動是希望透過洗腳讓大家知道孝親不能等，也藉此讓晚輩回家探視父母。

林金順說，剛開始有小兒麻痺會員覺得洗腳要展示自己與眾不同的腳不好意思，卻有其他同伴笑說，「此時不讓子女洗腳看看，難道要等躺下」，促成這次活動，有300多對報名參加，加上共同參與親友，孝親洗腳有近千人場面壯觀。

今天活動除孝親洗腳，還有市集園遊會、事實擺在眼前電影播放、繪本展等，包括副縣長謝淑亞、議員蘇俊豪、林岳璋及東勢鄉長張健福等人也都與會。

雲林縣復健青年協進會千人孝親洗腳活動，不少子女、孫子為長輩洗腳，場面溫馨感人。（記者黃淑莉攝）

雲林縣復健青年協進會千人孝親洗腳活動，不少子女、孫子為長輩洗腳，場面溫馨感人。（記者黃淑莉攝）

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