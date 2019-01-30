國小學童免費視力檢查 今年起全年度開放

2019-01-30 22:20

〔記者周彥妤／台北報導〕過年放長假，學童接觸3C產品，常是視力惡化高峰，台北市近年推動國小學童一年享一次免費專業視力檢查補助，今年起服務期間開放為整年度，即起至年底，就讀北市國小學童可持「護眼護照」或「護眼卡」，至157家眼科合約醫療院所檢查。

衛生局表示，今年起免費專業視力檢查服務，不再按期間設定檢查年級與學年度，即起至12月31日，家長可持護眼護照或護眼卡（小六生補助至畢業當年度6月30日），帶家中就讀北市國小學童，至157家眼科合約醫療院所，檢查項目包括「散瞳前驗光」、「裸視視力」、「最佳矯正視力」、「裂隙燈檢查」、「散瞳後驗光」等。

衛生局提醒，依北市學童專業視力檢查結果顯示，有兩成學童接受檢查才發現近視，呼籲家長教導正確使用3C產品，鼓勵學童多多走出戶外，並養成定期視力檢查好習慣。

為避免候診時間過長，須先向合約醫療院所預約。相關訊息可至衛生局網站查詢，或撥打市民熱線1999轉1817、1811查詢。

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