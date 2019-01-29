向大師學習動畫 龍華科大學生赴皮克斯研習

2019-01-29 15:30

［記者鄭淑婷／桃園報導］龍華科技大學去年9月二度邀請國際知名皮克斯動畫導演Michal Makarewicz來台授課、簽訂產學合作，並選出兩位優秀同學於寒假期間遠赴美國舊金山，進行為期5天的海外研習，不僅有機會向大師請益，也能與來自各國的專業學員交流，獲選的遊戲系黃芊雯、PBL影視專班張廷睿說，這次的美國行獲得許多反饋，包括動畫、語言、視野等，是學生時期非常寶貴的經驗。

龍華科大數位內容多媒體技術研發中心執行長周明韻表示，為了讓學生深入了解國際動畫大師是如何製作享譽全球的動畫，中心二度邀請Michal Makarewicz來台授課及產學合作，學校也遴選出黃芊雯、張廷睿兩人，遠赴美國舊金山加州動畫製作公司等地進行海外研習，藉以增進學生對於遊戲動畫相關產業的最新資訊與實務經驗，讓所學與業界零距離。

周明韻表示，為期5天的「皮克斯動畫製作課程」，除2位龍華學生，更有許多來自業界的專業人士，期間，Michal Makarewicz教授學員一系列動畫製作，包括動畫工作流程、角色動畫動作、眼神交流、臉部表情、曲線應用、角色對話、精緻化及複雜的肢體表達等，引領學員深入3D動畫領域。

黃芊雯、張廷睿也把握機會向大師請益，並與不同國家的學員相互交流。黃芊雯說，這次的美國行，對她而言不僅僅是動畫技術上的交流，更是拓展視野的珍貴機會，一直以來都待在台灣，語言侷限了對世界的認識，此次能夠認識來自世界各地的人，從交流中了解他們對於動畫的各種看法，以及工作生涯中的寶貴經驗，很感謝學校提供這樣的機會，讓她看見更豐富的世界。

校長葛自祥表示，校內的3D動畫海外實習並非首次，2012年、2015年遊戲系動畫績優學生，就曾在周明韻的帶領下，到美國動畫協同製作公司、美國舊金山城市學院等地研習，當時參與研習的同學，許多人在畢業後實踐夢想擔任動畫師、美術設計或是特效繪圖設計，在業界持續發光發熱。

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