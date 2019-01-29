鄰居心好酸！老奶奶吃過期2年冷凍食品 堅信女兒很孝順

2019-01-29 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕鄰居老奶奶口中的孝順女兒，竟給媽媽吃過期數年的食品？一名網友收到鄰居老奶奶給的冷凍料理包，網友一看有效期限，竟然過期兩年，請媽媽和老奶奶說，老奶奶雖然看到有效日期，仍堅信自己的女兒不會害她，讓網友氣憤直呼老奶奶的女兒，「妳良心不會痛嗎？」

這名網友到臉書社團「爆怨公社」透露，原以為老奶奶是因為看不清楚有效期限，才會誤食，原PO的媽媽拿料理包和老奶奶解釋，老奶奶看出上面寫著有效日期是兩年前，但仍堅信自己女兒不會害她，沒多久老奶奶又拿著料理包煮好的湯到原PO家中，請原PO一家喝，「你來吃看看，哪有壞」，原PO媽媽喝一口後發現，「麻油湯已經沒有麻油香還有一點點酸酸的，這個真的不能再吃了」，老奶奶回應，「我吃又沒有怎樣我昨天還吃一包」、「料理包是前幾天我女兒拿給我的我女兒怎麼會害我」，媽媽一聽，一時間也不知該怎麼說服老奶奶了。

老奶奶這種狀況已經不是一、兩次了，之前也從老奶奶那收過過期3年的養樂多、一年的肉粽，「我們默默收下再倒廚餘」，當時還以為是老奶奶眼睛不好才不知道。

「我依稀記得老奶奶的兒子還是女兒就是在做這種料理包」，原PO常聽老奶奶說女兒孝順、常給她吃的，若真的是老奶奶的女兒拿給老奶奶吃過期兩年的料理包，「我想問妳一句：妳良心不會痛嗎？」、「妳都不怕你媽會怎樣嗎？」

網友看完紛紛擔心起老奶奶的健康，「這樣對身體真的會不好」、「希望不是蓄意的，不然真的太可怕了」、「好恐怖的女兒喔！居心何在」、「為老奶奶感到心酸」、「會害到自己的人，都是自己認為最相信的人」、「越不孝順的通常老人都視為真寶，而住在一起的都視為賊啊」、「對自己老媽都可以這樣，更別說對待消費者了」。

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