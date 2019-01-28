小氣姨丈拿500元買年菜 外婆嗆：我沒這麼可憐！

2019-01-28 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕農曆年將近，不少人已經開始準備年貨，一名女網友的大姨丈平時為人小氣，近日特地拿錢讓外婆買食材，但只有500元，按照之前狀況，他光是1人吃下的就不只500元，外婆一看直接回嗆「我沒這麼可憐！」

這名女網友到臉書社團「爆怨公社」透露，她雖然好多年沒和大姨丈一家吃飯，但她仍舊記得，「他一個人可以嗑光整盤蝦（20～30隻）！吃火鍋像在喇水泥一樣，要攪到他自己愛吃的才罷休，也不管其他人怎樣」，此外吃飯聲音還超級吵，不會幫忙準備年夜飯，吃飽拍拍屁股就直接走人，大姨丈的紀錄可謂非常不良。

日前「小氣鬼大姨丈拿了500台幣給外婆，說給外婆去買東西」，外婆一看立刻回嗆，「哇謀架逆口憐（我沒這麼可憐）」，原PO得知憶起過去的種種心想，「500都不夠你一個人吃...（白眼）」，並氣憤直呼，「而且一年就回來一次，他媽的還要嘲諷我的身材」、「姊不屑跟他家吃飯」。

網友看完紛紛留言，「外婆嗆得好」、「昨天去市場買條魚買醉雞腿都超過500了」、「他的錢是比較大是不是？現在500塊買得到什麼」、「吃米不知米價！還不如不要拿出來」、「年夜真的準備只有500元的菜給他，分2桌」、「去年過年返鄉包1萬紅包給我媽。吃吃喝喝的好過癮，後來才知道過年買一些魚、烏魚子、干貝...菜錢都超過了」。

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