寒士吃飽登場 桃園200桌愛心尾牙宴開心飽餐

2019-01-27 23:31

〔記者李容萍／桃園報導〕創世、人安、華山基金會策略聯盟，為溫暖寒士們一年來努力工作卻只能勉強溫飽的辛酸，在各界支持下，桃園場27日在中壢區內壢前興仁花園夜市空地辦理「第29屆寒士吃飽30」愛心尾牙，席開200桌，邀請近2000名寒士、街友、單親媽媽和獨居長輩等提早圍爐，每個人除了享用熱騰騰的團圓飯，還可領到500元紅包以備急用，提前感受過年氣氛。

幾乎年年都贊助「寒士吃飽30愛心尾牙圍爐活動」的桃園市議員蘇家明、中壢區長吳宏國、國巨洋傘董事長李銘智等人，到場親為與會寒士打氣、祝福大家「豬」事如意外，永慶房屋桃園藝文團隊、采盟免稅店更總動員到場擔任桌長服務寒士的用餐。

其中，站在舞台上賣力演出歌仔戲的謝媽媽，也是人安基金會輔導的地瓜媽媽，卸下戲服後，努力在街頭上叫賣烤地瓜，因戲班演出機會不多，又不想放棄傳承歌仔戲事業，但收入不穩定，無法維持家計，經轉介後，加入給魚給竿拉人一把烤瓜方案，讓謝媽媽在演戲之餘還可以依靠販售地瓜維持生計，從事臨工的丈夫也會一起幫忙戲班與烤地瓜，一起努力讓四個孩子有更好的生活環境。

主辦的創世、人安、華山基金會同時期盼各界持續有錢出錢、有力出力，讓所照顧的老、殘、窮服務得以延續、不斷炊。

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