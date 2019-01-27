隨扈以父名捐救護車 鄭文燦追贈手工棉被師傅模範父親

2019-01-27 22:38

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區永茂棉被創辦人徐永茂，今年1月12日因病過世，享年70歲，徐家子女包括擔任市長鄭文燦隨扈的長子徐修文，把對父親的思念化為大愛，以徐老先生名義捐贈一輛價值270萬餘元的救護車給市府消防局，包含可折疊式搬運椅、手持式血氧濃度分析儀及自動心臟電擊器（AED）等設備，鄭文燦27日主持捐贈儀式，同時追贈徐老先生為模範父親。

鄭文燦表示，徐永茂老先生出身台南的棉被世家，從小就在棉花堆裡長大，直到服完兵役結婚後，從台南移居桃園大溪，在此落地生根繼續以家傳的手藝在大溪做起手工被的生意，一床棉被的製作⁯棉花得日曬、利用機器把先為拉鬆拉長，至少要費時一天時間，夫妻憑藉精湛手藝，日夜晨昏一起工作，製作出一床床品質優良的手工棉被，也養活一大家子的人，也製作棉被，加上平時誠信待人，在當地建立好口碑。

徐老先生過世後，子女們將對父親的思念化為大愛，捐贈一輛救護車給消防局大溪分隊，完成父親遺願，為大溪分隊提供更好的到院前救護能量，保障大溪居民健康及安全。

鄭文燦在捐贈儀式表示，徐老先生過去照顧家庭、拉拔子女不遺餘力，子女們皆對社會有所貢獻。長子徐修文在市府警察局服務，過去4年擔任市長隨扈，無論開會、勘查、下鄉、參與各種活動皆盡心盡力，是標準的模範警察。

徐永茂生前提過，曾有位80多歲的老太太，棉被蓋不暖要他幫忙增加新的棉花修補，還有將1件老媽媽帶來舊棉要分成3等分製作成3件棉被給3個兒子做紀念，地方對於這位在地手工棉被師傅過世相當不捨、畢竟「一床棉被一世情」，對其子女能化思念為大愛，也相當感佩！

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