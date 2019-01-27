首例！魚池鄉邵族傳統領域 訴願成功公告遭撤銷

2019-01-27 18:16

〔記者劉濱銓／南投報導〕去年6月原民會公告南投縣魚池鄉全境劃入邵族傳統領域，日後涉及公有土地開發，都需經邵族部落諮商同意才能進行，引發當地漢人與邵族衝突，魚池鄉公所不滿原民會粗糙劃設，向行政院提出訴願，近日訴願結果出爐，公所訴願成功，邵族傳領公告將撤銷，這也是傳領劃設以來，首見訴願成功案例。

訴願決定書指出，原民會在諮商會議時，未邀集公告範圍內的所有公有土地管理機關與會，原民會當時僅邀集有可能受影響的單位參與，程序上不無瑕疵。

況且南投縣政府的代表在會議上也表達異議，原民會卻未向未受邀出席的單位說明，與劃設辦法的規範不符，因而徹銷邵族傳領公告。

對此，原民會回應，訴願決定書撤銷公告的理由，是認為劃設程序不符規定，必須補正程序，至於各方關注的傳領公告範圍，訴願審議委員會並沒有意見，後續將邀集相關的公產單位討論、整合意見，待完成程序補正，就會再做一次傳領公告。

原民會強調，雖然此次傳領公告遇到程序問題，但未來還是會堅持落實原住民傳統領域土地劃設，並加強各單位的溝通，避免原漢對立。

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