科大生捨寒假送暖 造橋獨居長輩好窩心

2019-01-27 12:20

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕溫情暖寒冬！苗栗縣造橋鄉育達科技大學學生會於寒假期間，號召校內師生協助華山基金會造橋天使站募款送年菜至弱勢獨居長輩，還邀請校內新南向的異國學生一同共襄盛舉，除了為阿公、阿婆們打掃居家環境、布置年節氣氛，更陪著他們話家常，用學生的活力為社區提早迎接暖暖的佳節氣氛。

造橋科大學生會長司巧霖表示，利用寒假期間邀請校內師生，與華山基金會合作，一同關懷社區鄰居的獨居老人，親手送上年菜時看到長輩笑呵呵的模樣，就彷彿看到自己的爺爺奶奶般親切，也盼藉由類似活動，能鼓勵更多師生投入。

而這群善心學生之中也出現來自異國的面孔，透過新南向政策來台求學的學生阮氏草及吳氏惠不僅要感受台灣的春節氣氛，更在過年前跟著學生會一起走入社區，動手幫忙長輩除舊布新、貼春聯，還用初學的客家語與阿公、阿婆們聊天，讓長輩們笑開懷。

高齡90歲、獨居平興村山上的黃爺爺難得見到一群年輕人圍繞身旁，親切噓寒問暖又協助打掃環境，讓家中充滿歡笑及溫情，笑得合不攏嘴。育達科大校長黃榮鵬、人文社會學院院長沈湘縈、學務長胡英麟也送上暖呼呼年菜，讓他開心過好年。

黃榮鵬說，看到學生們放棄寒假，自發性地留在學校協助募款，並且舉辦活動關懷社區長輩，讓他非常感動，也為學生的服務精神感到驕傲，盼藉此能拋磚引玉，讓更多人一同加入守護長輩的行列。

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