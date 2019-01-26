辱空姐老白男早在黑名單中？員工爆料：長榮內部承認疏失

2019-01-26 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕日前一名外籍乘客搭機要求長榮空服員協助脫褲子、擦屁股，導致空姐身心受創，今又有消息指出，該外籍男將在5從泰國曼谷飛來台灣轉機回美國洛杉磯；一名空姐爆料，公司在內部會議討論時指出，早就把該男列入黑名單，也承認疏失，是因為訂票出現問題，才引發後續事件。

長榮航空女空服員在洛杉磯返台班機上，遭到一名約200多公斤的外籍老外要求幫忙脫內褲、擦屁股等不合理服務，導致該名空姐身心受創，也引起社會不滿。對此，長榮也發布聲明，指員工是公司的資產，保護員工是公司的職責，公司將會採取必要措施以為因應，避免類似情況再度發生；至於有空姐爆料指出，這名外籍乘客又訂了長榮航空的機票一事，長榮則表示，不便透露任何旅客的行程。

根據《三立新聞》報導，一名空姐爆料表示「協理在過去收到這名乘客的搭機報告後，就已經將他列入黑名單了」，報導指出，該男子之所以能成功訂票，是因為在輸入姓名時多打了一個「空格」，讓系統無法確認他是黑名單成員，才會引發後續風波。空姐指出，主管對此也已在內部會議中坦承疏失。

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