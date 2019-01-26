冷氣團影響明北台灣整天涼冷 中南部溫差大注意保暖

2019-01-26 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕明天（27日）受到強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣涼冷，其他地區早晚亦冷，不過整體而言，全台氣溫相較今（26日）皆稍稍回升；降雨方面，這波冷氣團水氣偏少，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

中央氣象局預報，氣溫方面，明北台灣白天高溫約18、19度；中南部及花東約20至24度，不過中南部早晚低溫僅11至14度，請民眾留意日夜溫差。

「天氣風險公司」指出，明天各地天氣穩定、維持乾冷，而下週目前來看，溫度將逐漸回升，整體天氣以乾燥少雨的情況為主，建議民眾可以把握時間進行年前的大掃除準備工作；此外，西半部空品這幾天又會轉趨不良，提醒敏感族群外出記得戴口罩。

紫外線方面，明天基隆市、宜蘭縣為低量級；其他縣市皆為中量級。

空氣品質方面，明天宜蘭及花東為「良好」等級；北部、竹苗、中部為「普通」等級，其中中部空品狀況較差；雲嘉南及高屏達「橘色提醒」等級，不過短時間恐達紅色警示等級；馬祖、金門同為「橘色提醒」等級。

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