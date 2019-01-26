茶葉入菜 大葉大學教您年菜健康吃

2019-01-26 20:41

〔記者陳冠備／彰化報導〕過年圍爐要怎麼吃，才能減輕油膩的負擔？具中醫師資格的大葉大學生物資源暨科技學院院長張世良，有感於春節期間餐餐大魚大肉吃出問題，帶著食品暨應用生物科技學系學生，研發「茶香燒小排」、「金萱烏龍燉雞湯」、「千里傳香茶葉蛋」3道茶葉入菜料理，他說，希望利用茶葉提香、解膩的特性，讓年菜吃得更健康 。

圍爐一定要有雞湯！張世良說，「雞」的台語與「家」諧音，象徵「起家」，要製作金萱烏龍燉雞湯，可加入烏龍茶包去油解膩；另外，將雞肉切塊，用醬油、蒜頭、茶葉等材料醃製，放入烤箱燒烤，就成為茶香燒小排，還可以把茶葉磨成茶粉，撒在料理上增添風味。

張世良說，台灣人喜歡泡茶，有時候一包茶葉打開，泡到最後只剩一點點，棄之可惜，這時剩餘的茶葉正好拿來做菜，其實許多料理在茶的提味下，都能更添韻味。

大葉校長梁卓中說，南投、彰化是重要茶葉產地，食科系特別成立「製茶技術暨產品研發基地」，期能帶動茶產業升級，其中，小葉紅茶、金萱烏龍是校友陳聖樺運用生物技術，以自家四季春茶開發的產品，這次又將茶葉應用入菜，相當有創意。

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