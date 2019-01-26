中客一家人違規帶豬肉乾來台 繳清20萬罰款入境

2019-01-26 16:44

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕中國籍周姓一家人今天上午搭機來台旅遊過年，因周爺爺攜帶豬肉乾與魚肉香腸入境桃園機場，遭罰鍰20萬元，為了不破壞旅行興致，家人透過支付寶轉帳給租車公司，再轉提現金繳納罰款後入境。

為了防範非洲豬瘟入侵，從25日起，外國人違規攜帶疫區肉品入境，若未繳交新台幣20萬元罰鍰，將禁止入境；昨晚已有首位中國籍旅客從香港入境高雄小港機場時，因攜帶雞肉及豬肉成分火腿腸未主動申報，被裁罰20萬元，該旅客因未繳交罰鍰，昨晚被遣返出境。

桃園機場今天上午一名周姓旅客搭乘春秋航空班機，從上海入境桃園機場，被海關執勤關員發現託運行李中夾帶200公克的豬肉乾及魚肉香腸等食品，被移請動植物防疫檢疫局新竹分局開立裁處書，處以20萬元罰鍰。

防檢局表示，周姓旅客一家祖孫三代來台旅遊過年，但因違規攜帶肉品，依照新規定，若未繳交罰鍰，將無法入境。周姓家人經過仔細思考後，以中國大陸第三方支付的「支付寶」，轉帳給在台的租車公司，再由租車公司提領現金，依照罰單上的虛擬帳號，到台灣銀行繳交，才使得周姓男子一家人順利入境。

台人違規帶臘腸也罰 限1個月內繳清

另外，一名本國籍史姓旅客下午搭乘國泰航空班機入境桃園機場時，被海關人員從其托運行李中查獲2包臘腸，被移請防檢局裁罰新台幣20萬元，史姓旅客因屬本國籍，在接到裁罰書後入境，罰款在一個月內繳清即可。

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