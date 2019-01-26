桃園全國春聯書法比賽 千人齊聚一堂揮毫

2019-01-26 12:51

［記者謝武雄／桃園報導］桃園全國春聯書法比賽至今舉辦13屆，今年共有1040人報名，共分8個組別比賽，市長鄭文燦致詞時也透露，國中時曾參加書法比賽，獲得全校冠軍，相信每個人小時候都練過書法，這是共同兒時回憶，而春聯代表吉祥與迎新送舊，也具有深厚文化底蘊，未來市府將持續推廣書法文化，培養更多種子老師，讓書法教育向下紮根。

桃園全國春聯書法比賽分為國小中低年級、國小高年級組、國中組、高中組、大專組、社會組、長青組與新住民組等8個組別，參賽者年紀最長者高齡近90歲，最小年僅7歲。

鄭文燦說，書法呈現漢字藝術之美以及文化底蘊，在台灣具有悠久傳統，書法學習也具有多層次意義，長者專注書寫書法可怡情養性、增進健康，亦可減少老人失智，孩子可藉由書法進入文化世界、新住民朋友透過書法寫作融入台灣在地生活。

鄭文燦表示，今年除春聯大賽外，在桃園市立兒童美術館也有「春仔串門子﹒春聯的再想像」展覽，同時位於青埔橫山書法藝術館也將在今年開幕，兼具展覽、典藏、教育及交流功能，未來市府將持續推廣書法文化，同時，文化局、美術館可和教育局合作，培養更多種子書法老師，讓書法教育向下紮根。

文化局長莊秀美表示，開筆儀式由鄭文燦與書法名家林進忠、簡銘山、吳英國、張松蓮、謝榮恩、李秀華、莊千慧等評審委員共同開筆，書寫由本屆賽事命題委員杜忠誥教授命題吉祥語，留下「兩間含萬類，相感以精誠」十字墨寶，預祝桃園新的一年藝文發展蒸蒸日上，及所有市民新春佳節愉快，闔家安康。

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