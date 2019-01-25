南投縣假牙補助有內規 議員要求放寬

2019-01-25 21:42

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣老人假牙補助，有上顎或下顎各剩3顆以下牙齒（含3顆）才能補助的內規，造成許多老人無法申請，且不知此規定白跑牙醫診所一趟，議員羅美玲25日在議會提案要求放寬。

羅美玲表示，老人假牙補助，是縣府德政，但卻規定一般戶老人申請假牙補助，得上顎或下顎剩3顆牙齒，才有補助，事實上，實施辦法並無此規定，屬內規，許多不符此條件的老人並不知情，白跑牙醫診所一趟，也造成診所困擾。

羅美玲強調，許多長輩上顎或下顎各剩4、5顆牙齒，且分布不均，也影響咀嚼功能及食物消化，建議放寬條件。

議員賴燕雪表示民眾反映今年假牙補助申請流程變複雜，應簡化流程便民；議員黃世芳則建議縣府追蹤老人假牙使用情況，兼顧假牙品質。

縣府社會及勞動處長林志忠答詢說，老人假牙補助標準，是詢問牙醫公會專業見解訂定，全國五個縣市採同樣標準，針對議員提案與建議會進行檢討改進。

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