龍崎暫定自然地景 綠議員大讚讓世界看見台南之美

2019-01-25 16:49

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市長黃偉哲今天宣布龍崎事業廢掩埋場址暫列世界自然地景。長期關心龍崎自然地景的民進黨市議員蔡旺詮今天大讚黃偉哲的智慧和魄力，也讓世界看見了台南美麗的世界級自然地景。

蔡旺詮表示，此決定不僅終結了10多年中央到地方互踢皮球的爭議，而適用古蹟保護致使歐欣必須停工一事，也終於讓世界看見了台南最美麗的世界級自然地景，並得到進一步的保護。

蔡旺詮今天也表態將投入未來台南新增一席立委的選舉，他表示，為了彰顯台南也有世界一級的自然遺產，他特別在過年的賀年紅包袋丶明信片上均印上了以龍崎白堊土月世界地形為背景的意象，表達「保護鄕土的大自然遺產地景，人人有責」的理念。

蔡旺詮表示，過去和世界許多城市交流時，常看見城市代表的名片上會印上該市的代表地景，令人印象深刻，因此，自己也把握每個行銷自己城市美景和情感的機會，將地景意象融入拜年紅包袋，希望藉此呈現出在地文化獨特的意義及地景保護的張力，也歡迎市民踴躍索取過年紅包袋。

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