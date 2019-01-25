學測今天登場！ 應考注意事項看這裡

2019-01-25 06:56

〔即時新聞／綜合報導〕108學年度大學學科能力測驗於今、明（25、26日）天登場，大考中心製作了「應考重點提示」，避免考生因不清楚規定而影響到自己的成績。

大學入學考試中心指出，今上午考英文，下午考國文（選擇題）和社會。明天則是上午數學，下午國寫、自然

考試時間方面，分別為國文（選擇題）80分鐘，國寫為90分鐘，英文考科與數學考科均為100分鐘，社會考科與自然考科均為110分鐘。

考試通知部分，若遺失不再補發，可以至應考資訊查詢系統（http://www.ceec.edu.tw）查覽或列印。此外考生身分查驗證件為國民身分證（或有照片健保卡或護照或居留證或駕駛執照）正本。

大學入學考試中心提醒，國寫題型考生須準備黑色墨水的筆，不得使用鉛筆，假若破壞答案卷、在卷上顯示身分、在作答區外作答均扣該節成績1級分。

考前考生也可以檢查自己文具是否攜帶周全，像是答案卡用文具包括2B鉛筆、橡皮擦，答案卷用文具包括黑色墨水筆、修正液或修正帶。

帶把尺 以免錯填題號失分

1名大學教師建議，第1天考科為英文（100分鐘）、國文（選擇題，80分鐘）、社會（110分鐘），多為選擇題型，以往常發生錯填題號導致失分，建議帶把尺，長約10-15公分，答題時遮住下題依序作答，可有效避免填錯扣分。

需要特別注意的是，建議考生不要攜帶行動電話、穿戴式裝置進入試場，為避免違規，可交給家人或師長或朋友保管，萬一發現已攜入試場時，建議確實關閉行動電話（或取出電池）之鬧鈴設定、移除穿戴式裝置後，立即放置於臨時置物區。

中央氣象局表示，今天天氣與昨日相似，各地為晴時多雲，僅東半部及北部山區有零星降雨。溫度方面，北部、宜花高溫可以來到22度左右，中南部及台東高溫約24至26度，另一波冷空氣將於26日抵達，早上就會感受到溫度的落差，並且越晚越冷，也請大家多加注意。

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