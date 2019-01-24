《寒單》移師高雄三鳳宮瘋狂開炸 韓冰代父現身助陣

2019-01-24 16:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕年節賀歲強檔國片《寒單》今天（24日）下午在高雄三鳳宮現場瘋狂開炸，導演黃朝亮親率劇組向神明祈願票房炸開，同時邀請高雄鄉親到電影院感受寒單魅力文化；高雄市長韓國瑜女兒韓冰代表父親現身致意，歡迎更多優質影劇可以來高雄取景。

為了宣傳《寒單》，也讓更多人了解台東炸寒單文化，導演黃朝亮特別邀請台東玄武堂在電影上映前後，分別於台東、台北、高雄等3地現場舉辦炸寒單儀式，向寒單爺致敬，也祈願電影票房可神炸開。

除了導演黃朝亮，胡宇威、鄭人碩、楊貴媚等主要演員，下午也出席高雄炸寒單現場，並喊出只要票房破3億，胡宇威與鄭人碩就考慮跳愛河。

台東玄武堂動員包括8位肉身等大批人力，在三鳳宮現場依傳統儀式炸寒單，瞬間砲聲隆隆、煙火四起，肉身則全程挺立，讓全場民眾親眼見識寒單爺的魅力。

韓國瑜女兒韓冰與高雄市觀光局長潘恆旭也受邀出席，韓冰說，父親很希望影視作品能來高雄取景，她也會買票陪爸媽去戲院看《寒單》。

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