用柑桔做年菜的撇步 週末在新竹縣府前廣場大公開

2019-01-24 14:36

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣柑桔大產，為了鼓勵大家多多添購品嚐，新竹縣本週末在縣府前廣場舉辦的「2019新竹縣柑桔的故鄉柑桔產業行銷暨茶花藝術展示展售活動」，將要教所有鄉親怎麼把柑桔當做食材做成年菜，一旁再擺上美美的茶花當盤飾，讓您過年吃團圓飯，滿足了五臟廟，也滿足了好心情。

新竹縣政府今天由代理秘書長黃文旭率領縣府農業處、各地農會一起替這個活動造勢。

既然強調要讓柑桔入年菜，現場自然結合國人過年最愛的發糕、魚、雞等材料，配上客家桔醬等特色佐醬，分別做出了4道分別名為「橙香柑桔發財糕」、「柑桔故鄉潤捲餅」、「柑桔風味酸甜魚」、以及「桔祥如意燉雞湯」的示範年菜。

代理秘書長黃文旭更在國賓主廚張世耿指導下，三下兩下就做出了柑桔捲潤餅，讓一旁路過的洽公民眾看了也覺得：好像真的值得一試，準備這次過年也來翻轉一下吃了「百年」的傳統年菜滋味。

錯過今天現場直擊的鄉親沒關係，本週末2天都可以「路過」前述促銷展售活動，但別再「錯過」期間下午3點半整的張世耿柑桔年菜料理秀，就可一新腦袋裡的年菜食譜，現場自然也有限量的免費試吃。

而這2天上午每逢11點還將有柑桔酥品嚐會，喜歡鳳梨酥的人，可以來比較一下柑桔酥的滋味。

搭配前述展售活動，主辦單位也準備了金豬年的報喜紅包袋、錦囊小福袋、以及機票抽獎券。

只要在活動現場購滿10台斤的新竹縣柑桔就送紅包袋，買滿15台斤就送紅包袋和錦囊福袋，買20台斤以上的人除了可以把紅包袋、錦囊福袋都帶走，另有泰國來回機票的抽獎券1張。

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