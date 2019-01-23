高雄防疫官遭爆放水 陳吉仲深夜開記者會駁斥不實報導

2019-01-23 23:41

〔記者簡惠茹／台北報導〕高雄小港機場檢疫官遭爆放水不開罰，農委會主委陳吉仲、關務署長謝鈴媛今天深夜11點親自召開記者會說明澄清，該名中國旅客是因為有口頭申報所以才沒有開罰，高雄檢疫官不但沒有放水，去年開出的罰單數量更在平均之上，無法接受這樣的報導。

PTT上有網友爆料，高雄小港機場檢疫官放水，故意沒開罰單降低降低訴願情形，陳吉仲今天晚間親自召開記者會澄清，並馬上調出當時監視畫面，以影片還原當時情形，陳吉仲說，旅客口頭申報所以才沒有開罰，要還給努力工作的檢疫官一個公道。

陳吉仲指出，今天下午有關高雄檢疫官放水的報導沒有經過查證，嚴重打擊所有第一線同仁的士氣，更造成各機場，各港口執行的同仁很大的困擾，如果沒有第一時間澄清，會造成非洲豬瘟防疫非常大的打擊，因此決定緊急召開記者會說明。

關務署長謝鈴媛指出，這名中國籍旅客是搭乘AE996班機從杭州飛回台灣，托運行李根據X光機判讀懷疑攜帶肉品，標有註記，巡檯人員引導他到紅線檯詳查，旅客口頭說明有攜帶肉品，紅線檯請旅客到檢疫台檢查，檢疫官本來準備要開罰了，旅客說他有跟海關口頭聲明有攜帶肉品，檢疫人員向海關確認屬實，因此請旅客補填申報單，沒有開罰。

陳吉仲指出，旅客是因為有申報，所以沒有被裁罰，並不是檢疫官有放水，防檢局和海關關務署在所有邊境防疫絕對通力合作，沒有放水情形，媒體沒有查證就引用爆料說法，還說男性檢疫官過去兩年裁罰件數沒有超過5件，但是去年高雄小港機場違規肉品開出950張罰單，這名檢疫官開出119張，小港機場檢疫官11名，他開出的罰單是平均之上，今年目前小港機場124張罰單，他就開了12張，哪裡有第一線同仁放水的情形？

陳吉仲嚴正駁斥不實報導和爆料，他說，無法接受這樣的報導，這樣嚴重打擊所有第一線同仁防疫工作士氣，甚至造成防疫嚴重負擔，農委會、交通部、財政部和關務署，跨部會立即查證完整澄清，希望以後不要再有這樣類似的爆料，以及沒經過查證的報導。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/