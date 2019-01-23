白天酒駕增25％ 醫：喝烈酒至少休息24小時

2019-01-23 11:51

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕隨著加強宣導與加重處罰，近年來國人已有喝酒不開車的認知，不過上午6點至中午12點的晨間酒駕取締件數卻逐年增加，從104年2281件到106年2854件，增加近25%，主要原因是民眾忽略的隔夜醉。對此，交通部道安會特別和台灣酒與社會責任促進會合作，拍攝「不酒駕小心隔夜醉」紀錄片，希望讓民眾重視隔夜醉的問題。

道安會執秘謝銘鴻表示，他日前特別購買酒測器，紀錄吃完薑母鴨及喝完高粱酒後，呼氣的酒精濃度變化，吃完薑母鴨後18分鐘，酒精濃度仍有0.09mg/l；喝完高粱睡一覺隔天早上起床準備上班，酒精濃度仍有0.14mg/l，特別提醒民眾睡一覺酒精不一定會代謝完畢。另外，道安會也要特別提醒民眾，許多藥酒、藥膳、提神飲料內，其實都含有酒精成分，提神飲料酒精濃度約10%、藥酒28.5%等，許多民眾沒有意識到自己飲用酒精仍開車上路，造成醉酒狀態危險駕駛。

不酒駕小心隔夜醉影片中，有一名尤姓女士就是前一天喝完酒搭計程車回家，隔天騎車上班遭臨檢，酒測值高達0.38mg/l，當下驚訝且仍被開罰；往後若晚上有喝酒，隔天還是盡量搭車上班。

肝膽胃腸科醫師郭東恩表示，肝臟解酒酵素功能健全的歐美國家民眾，1瓶易開罐瓶酒約要花1小時至1.5小時才能代謝完畢，但國內約有47％民眾，肝臟解酒酵素是缺乏效能，要給予更多時間才能代謝完成。呼籲飲用烈酒應休息24小時，紅酒、啤酒至少休息12小時再開車，避免酒精殘留發生憾事。

社團法人台灣酒與社會責任促進會理事長王德勒表示，促進會從2000年設立以來，不斷推廣理性飲酒、酒後不開車，今年非常特別以隔夜醉客題為主，透過真人真事及醫師專業分享拍攝紀錄片，今日起會在各大網路平台、道安講習及台灣大車隊車內螢幕播放，向民眾呼籲酒後不開車、小心隔夜醉。

精神科醫師段永章表示，酒駕者往往存有只開一小段路、上次酒駕也沒發生事情的僥倖心態，建議民眾能在心理設一個警報器，每次要喝酒前、喝酒當下都要響起來提醒自己，喝完酒後要搭車回家，久而久之就會變成一個自然習慣，每當喝酒時心中保護機制就會啟動，讓自己不會去酒駕。另外，要提醒民眾若要紓壓，不一定要喝酒可選擇去運動；職場聚餐時不勸酒，面對勸酒要懂得拒絕等。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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