醫病》歲末猛跑攤 春節前後是「胃食道逆流」好發期！

2019-01-23 09:28

〔記者翁聿煌／新北報導〕年節將至、各式尾牙聚餐多，樂享大餐，又怕腸胃出狀況，陳先生剛升上業務經理，工作壓力大，用餐常不定時，最近應酬頻繁，出現咳嗽、喉嚨卡卡的感覺，掛耳鼻喉科門診檢查結果正常，轉至台北慈濟醫院胃腸肝膽科，龔子翔醫師檢查發現是中度胃食道逆流，食道與胃之間的括約肌鬆弛，胃酸已侵蝕下食道和賁門造成發炎和潰瘍，經過服藥、改善飲食習慣已痊癒。

龔子翔說，胃與食道中間有個括約肌叫做「賁門」，當胃在蠕動時可以防止胃裡的東西流回食道，避免胃酸傷害食道內壁，生活步調緊張、壓力大、暴飲暴食或孕婦腹壓大，都可能導致賁門鬆弛；如果加上高油脂、高糖份、菸、酒、易脹氣食物、咖啡和茶等刺激性食物、睡前吃宵夜，促進胃酸分泌增加，也容易引起胃食道逆流。門診統計，每年農曆春節前後是胃食道逆流的好發期，患者大多體型偏肥胖，BMI值較高。

龔子翔說，胃食道逆流的症狀分為典型和非典型，時常在飯後發作，尤其躺下時症狀更明顯，典型症狀是胃酸流進食道甚至口腔，胸口有灼熱感，就是所謂的「火燒心」；非典型症狀則包括胸悶、慢性咳嗽、喉嚨異物感或口腔有臭酸味，很多非典型的患者都是看過耳鼻喉科、胸腔內科或心臟內科，最後到胃腸科檢查才發現是胃食道逆流。

患者若未即早就醫，除了胃酸反覆刺激食道黏膜，增加食道癌的發生機率，還可能造成食道蠕動功能變差，吞嚥時感覺食物卡在胸口或喉嚨，醫師診斷時會安排胃鏡檢查，觀察賁門和下食道的結構是否因胃酸而造成發炎或潰瘍，確診為胃食道逆流的患者，醫師會開藥減少胃酸分泌，叮囑患者改善飲食習慣。如果賁門已嚴重鬆弛，則需要外科手術治療。

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