醫病》快速進食、愛甜食、吃宵夜就睡 小心胃食道逆流

2019-01-03 11:32

〔記者楊心慧／台北報導〕現代人工作忙碌，常會有快速進食的情形，但會導致胃食道逆流，並提高罹患食道癌風險。書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初表示，胃食道逆流患者有日益增加的趨勢，典型症狀是火燒心、嘔酸水等，建議趕緊就醫，調整生活型態，即可康復。

胃食道逆流是現代常見疾病，為食道黏膜受到逆流而上的胃酸侵蝕所導致，典型症狀是火燒心、嘔酸水、吞嚥時有異物感等，若長期不理會，恐增加罹患食道癌風險。

康本初表示，30多歲的林姓患者2年前有火燒心的症狀，診斷是胃食道逆流，經過幾個月治療已康復，但最近再度復發，睡眠也受影響，狀況甚至比2年前還嚴重，體重更增加15公斤，患過胃食道逆流的患者，若體重增加，較易造成胃食道逆流復發。

康本初解釋，體重過重會使腹腔壓力增加，讓胃排空受阻，最好適度減重，而抽菸、喝酒、喝咖啡、吃甜食、快速進食、吃太飽、經常吃宵夜馬上睡覺都是胃食道逆流的高危險群，雖治療以藥物為主，但仍要搭配調整生活型態，才是保身之道。

康本初建議，用餐後間隔2到3小時再躺下，少吃甜食、刺激食物，吃飯吃6、7分飽就好，若有體重過重的情形，最好要適時減重。

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